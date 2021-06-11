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Костюк и сестры Киченок выйдут на корт в парном разряде на Wimbledon

Турнир серии «Большого шлема» пройдет с 28 июня по 10 июля
Теннис Grand Slam
13:21
Костюк и сестры Киченок выйдут на корт в парном разряде на Wimbledon
Марта Костюк / Фото - Twitter
Три украинские теннисистки примут участие в парном разряде на Wimbledon.

Надежда Киченок сыграет в дуэте с румынкой Ралукой Олару, Марта Костюк – с латвийкой Аленой Остапенко, а Людмила Киченок выйдет на корт с представительницей Японии Макото Ниномией.

Напомним, Костюк также попала в заявку основной сетки в одиночном разряде турнира серии «Большого шлема».

Wimbledon пройдет с 28 июня по 10 июля.

Также в основной сетке турнира сыграет и топовая украинка Элина Свитолина.
Источник: btu.org.ua Владимир Кириченко
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Теги

Wimbledon Марта Костюк Надежда Киченок Людмила Киченок

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