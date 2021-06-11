Wimbledon получил 180 млн фунтов от страховой за отмену турнира в 2020 году
Костюк и сестры Киченок выйдут на корт в парном разряде на Wimbledon
Турнир серии «Большого шлема» пройдет с 28 июня по 10 июля
13:21
Марта Костюк / Фото - TwitterТри украинские теннисистки примут участие в парном разряде на Wimbledon.
Надежда Киченок сыграет в дуэте с румынкой Ралукой Олару, Марта Костюк – с латвийкой Аленой Остапенко, а Людмила Киченок выйдет на корт с представительницей Японии Макото Ниномией.
Напомним, Костюк также попала в заявку основной сетки в одиночном разряде турнира серии «Большого шлема».
Wimbledon пройдет с 28 июня по 10 июля.
Также в основной сетке турнира сыграет и топовая украинка Элина Свитолина.