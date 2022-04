Костюк победила в стартовом матче на «тысячнике» в Мадриде

Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 60) выиграла у Клары Таусон (WTA, 41) в первом круге турнира серии WTA1000 в Мадриде, Испания, 6:3, 6:2.



За почти полтора часа на корте украинка сделала 1 эйс, реализовала 4 брейк-поинта из восьми и трижды ошиблась при подаче. Датчанка единожды подала навылет, допустила 3 «двойных» и сделала 1 брейк. Это была первая официальная встреча теннисисток.

PURE determination from @marta_kostyuk



The Ukrainian goes on to defeat Tauson 6-3, 6-2 in their first meeting against each other!#MMOPEN pic.twitter.com/oPfbY4kEwz