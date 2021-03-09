Цуренко не смогла преодолеть первый раунд турнира в ОАЭ
Костюк попала в основу турнира в Майами
Отказ более рейтинговой соперницы оставил украинку без квалификации
Марта Костюк / фото - Getty Images
Третья ракетка Украины Марта Костюк сыграет в основной сетке турнира серии WTA 1000 в Майами, США. Теннисистка получила шанс избежать игр в квалификации после того, как Барбора Стрыцова отказалась от участия в соревнованиях. Турнир должен пройти с 23 марта по 3 апреля.
Marta Kostyuk moves into Miami main draw as Barbora Strycova withdraw— Tennis_BTU_ENG (@Tennis_BTU_ENG) March 9, 2021
Entry List: https://t.co/Leu225l48g
После поражения на старте Australian Open Костюк участия в турнирах не принимала.
В квалификации Miami Open выступит Катарина Завацкая. Недавно теннисистка преодолела отбор на турнир в Дубаи, но вылетела в первом же матче основы.
В Майами планирует свое возвращение на корт экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс.
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