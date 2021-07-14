Козлова на характере пробилась в четвертьфинал турнира в Будапеште

Катерина обыграла пятую сеянную соревнований

Катерина Козлова / фото - БТУ

Украинская теннисистка Катерина Козлова обыграла пятую сеянную на турнире серии WTA 250 в Будапеште, Венгрия. Матч украинки против представительницы топ-100 Аны Богдан завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:2.

Матч на грунтовом корте продлился 2 часа и 16 минут. Катерина допустила 2 двойные ошибки, ни разу не подав навылет. Соперница из Румынии оформила 1 эйс, при 3 «двойных».

Отметим, что в первой из двух очных встреч теннисисток Богдан одержала победу.

За место в полуфинале соревнований Козловой будет противостоять победительница пары Аны Кюх (120-я в рейтинге WTA) и Юлии Путинцевой (42).

Напомним, что первый круг турнира в Венгрии Катерина преодолела не без проблем.