Козлова вышла в финал квалификации крупного турнира в США

Украинка в двух сетах немку Марию

Катерина Козлова / Фото: Hungarian Grand Prix

Катерина Козлова (WTA, 136) вышла в выиграла полуфинальный матч квалификации турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе, США, у Татьяны Марии (WTA, 216) 6:3, 6:1.



Встреча продлилась немногим более часа. Украинка дважды подала навылет, 2 раза ошиблась при подаче и реализовала 6 из 7-и брейк-поинтов. Немка сделала 3 эйса и 2 брейка. Это была первая очная встреча теннисисток.

За выход в основную сетку турнира Козлова сыграет с победительницей пары Ясмин Паоли (Италия) – Наталья Вихлянцева (Россия).

Ранее были опубликованы обновленный рейтинг WTA.