Козлова зачехлила ракетку во втором круге турнира в Чикаго
Козлова вышла в финал квалификации крупного турнира в США
Украинка в двух сетах немку Марию
Катерина Козлова / Фото: Hungarian Grand Prix
Катерина Козлова (WTA, 136) вышла в выиграла полуфинальный матч квалификации турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе, США, у Татьяны Марии (WTA, 216) 6:3, 6:1.
Встреча продлилась немногим более часа. Украинка дважды подала навылет, 2 раза ошиблась при подаче и реализовала 6 из 7-и брейк-поинтов. Немка сделала 3 эйса и 2 брейка. Это была первая очная встреча теннисисток.
За выход в основную сетку турнира Козлова сыграет с победительницей пары Ясмин Паоли (Италия) – Наталья Вихлянцева (Россия).
Ранее были опубликованы обновленный рейтинг WTA.
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