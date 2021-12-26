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«Кто готов снова увидеть теннис вживую?». Оже-Альяссим прибыл в Австралию

Australian Open стартует 8 февраля
Теннис ATP
21:35
«Кто готов снова увидеть теннис вживую?». Оже-Альяссим прибыл в Австралию
Феликс Оже-Альяссим / фото - newsdaily.today

Одиннадцатая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прибыл в Австралию.

«Приземлился в Сиднее. Ну, вы поняли… Кто готов снова увидеть теннис вживую?».

Феликс Оже-Альяссим признан спортсменом года в Канаде.

Рене Тер Велде
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