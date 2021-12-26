Оже-Альяссим признан спортсменом года в Канаде
«Кто готов снова увидеть теннис вживую?». Оже-Альяссим прибыл в Австралию
Australian Open стартует 8 февраля
Феликс Оже-Альяссим / фото - newsdaily.today
Одиннадцатая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прибыл в Австралию.
«Приземлился в Сиднее. Ну, вы поняли… Кто готов снова увидеть теннис вживую?».
Touch down in SydneyYou know what that means...— Félix AugerAliassime (@felixtennis) December 26, 2021
Who’s ready to see some live tennis again? pic.twitter.com/68XSjqbGVk
Феликс Оже-Альяссим признан спортсменом года в Канаде.
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