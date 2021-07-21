Марченко за час вышел во второй круг турнира в Мексике

Украинец обыграл Гойовжика из Германии

Илья Марченко / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко на турнире АТР в Лос-Кабосе, Мексика, пробился во второй круг. Теннисист за 1 час обыграл соперника из Германии Петера Гойовжика 6:3, 6:2.

161-я ракетка планеты из Украины подал навылет 10 раз, ошибившись 2 раза на подаче. Немец с 129-й строчки рейтинга АТР оформил 7 эйсов при 4 двойных.

Отметим, что в 1-й встреч теннисистов в 2016 гоу победу одержал 32-летний Гойовжик.

В следующем круге Марченко сыграет 37-й ракетки мира из США Тэйлора Фрица. В единственной матче в том же 2016 году американец обыграл украинца.

Сергей Стаховский ранее взял реванш у оскорбившего его соперника.