Марченко узнал соперника первому кругу турнира АТР в Мексике
Марченко за час вышел во второй круг турнира в Мексике
Украинец обыграл Гойовжика из Германии
Илья Марченко / фото - БТУ
Первая ракетка Украины Илья Марченко на турнире АТР в Лос-Кабосе, Мексика, пробился во второй круг. Теннисист за 1 час обыграл соперника из Германии Петера Гойовжика 6:3, 6:2.
161-я ракетка планеты из Украины подал навылет 10 раз, ошибившись 2 раза на подаче. Немец с 129-й строчки рейтинга АТР оформил 7 эйсов при 4 двойных.
Отметим, что в 1-й встреч теннисистов в 2016 гоу победу одержал 32-летний Гойовжик.
В следующем круге Марченко сыграет 37-й ракетки мира из США Тэйлора Фрица. В единственной матче в том же 2016 году американец обыграл украинца.
Сергей Стаховский ранее взял реванш у оскорбившего его соперника.
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