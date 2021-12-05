Медведев обыграл Чилича и принес России Кубок Дэвиса-2021

В финале россиянам потребовалось всего два матча





Фото: twitter.com/DavisCup

Во втором матче финала Кубка Дэвиса между сборными России и Хорватии Даниил Медведев обыграл Марина Чилича со счетом 7:6, 6:2.



Матч продлился 89 минут, в течение которых оба теннисиста подали по восемь эйсов. При этом, Даниил допустил две двойные ошибка против одной у Марина.

Также Медведев реализовал два из трех брейк-пойнта, тогда как его оппонент не использовал свою попытку.

В первом матче финала Андрей Рублев обыграл Борна Гойо со счетом 6:4, 7:6.

Для сборной России это третья победа на Кубке Дэвиса после 2002-го и 2006-го годов.

Напомним, ранее сборная Украины узнала первого соперника в Кубке Дэвиса-2022.