Медведев: «Японцам следует поработать над процедурами в аэропорту»

Россиянин прибыл в Токио 18 июля

Даниил Медведев / фото - GEtty Images

Вторая ракетка мира Даниил Медведев готовится выступить на Олимпийских играх в Токио, Япония. Несколькими днями ранее россиянин прибыл в стране и отметил уровень инфраструктуры олимпийской деревни. В комментарии ОКР теннисист назвал также недостатки организации Игр-2020.

«Разница во времени – вот главная сложность. Но я приехал в Токио 18 июля, так что на акклиматизацию у меня есть почти неделя. Могу сказать, что чувствую себя после двух тренировочных дней отлично, так что буду полностью готов к старту турнира.

Отдельно хочу отметить уровень инфраструктуры – он очень высокий. Берешь автобус – и через десять минут уже на корте. А вот над другими аспектами, например над процедурами в аэропорту, японцам стоит поработать».

О деталях обустройства олимпийской деревни ранее рассказала Элина Свитолина.