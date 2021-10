Монфис впервые в сезоне вышел в финал турнира АТР

Фото: АТР

Французский теннисист Гаэль Монфис пробился в финал хардового турнира серии АТР 250 в Софии, обыграв 67-ю ракетку мира Маркуса Хирона – 7:5, 6:0.

Матч продолжался 1 час и 5 минут. За это время Монфис выполнил 6 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Монфис вышел в финал турнира АТР впервые с февраля 2020 года. Его соперником по решающему матчу станет победитель встречи Филипп Крайинович – Янник Синнер.

Напомним, жена Монфиса Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Чикаго.

Monf Motors On @Gael_Monfils beats Giron 7-5 6-0 to reach his first ATP final since Rotterdam 2020 at @sofiaopentennis! pic.twitter.com/Ycefwp67jv