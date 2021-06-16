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«Мой бак опустел». 20-я ракетка мира приняла неожиданное решение завершить карьеру
Бертенс сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде
Кики Бертенс / фото - Getty Images
20-я ракетка мира Кики Бертенс приняла решение завершить карьеру после окончания сезона. Голландка заявила об этом в своем Instagram.
29-летняя теннисистка еще выступит на британском турнире Большого Шлема и планирует поехать на Олимпиаду в Токион, где представит Нидерланды.
«Хочу сделать важное объявление. Этот сезон станет последним в моей карьере. Я всегда старалась играть на максимуме, но сейчас мой бак опустел. Я больше не получаю удовольствия, занимаясь своей работой.
Я готова начать новую главу в своей жизни. Впереди меня ждут Уимблдон и Олимпиада. После них мы посовещаемся с командой и примем решение, продолжу ли я выступать до конца года».
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