«Мой бак опустел». 20-я ракетка мира приняла неожиданное решение завершить карьеру

Бертенс сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде

Кики Бертенс / фото - Getty Images

20-я ракетка мира Кики Бертенс приняла решение завершить карьеру после окончания сезона. Голландка заявила об этом в своем Instagram.

29-летняя теннисистка еще выступит на британском турнире Большого Шлема и планирует поехать на Олимпиаду в Токион, где представит Нидерланды.

«Хочу сделать важное объявление. Этот сезон станет последним в моей карьере. Я всегда старалась играть на максимуме, но сейчас мой бак опустел. Я больше не получаю удовольствия, занимаясь своей работой. Я готова начать новую главу в своей жизни. Впереди меня ждут Уимблдон и Олимпиада. После них мы посовещаемся с командой и примем решение, продолжу ли я выступать до конца года».

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