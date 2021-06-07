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Надаль: «Когда я перестал играть пассивно, начал демонстрировать хороший уровень тенниса»

«Король грунта» в трех сетах обыграл Синнера
Теннис Grand Slam
7 июня 23:08
Надаль: «Когда я перестал играть пассивно, начал демонстрировать хороший уровень тенниса»
Рафажль Надаль / Фото: twitter.com/atptour

Третья ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль прокомментировал победу в четвертом круге Roland Garros над Янником Синнером.

Слова «Короля грунта» приводит atptour.com:

В какой-то момент я начал играть слишком пассивно на бэкхенде Синнера. Я позволял Яннику находится внутри корта, где он очень опасен. Я продолжал отходить все дальше от задней линии.

Потом я начал демонстрировать хороший уровень тенниса, что позволило отыграться с 4:5 (прим. – победа 7:5 в первом сете). Было еще несколько ошибок на протяжении всего матча, но, я думаю, что играл отлично.

Напомним, что в четвертьфинале испанцу предстоит сыграть с аргентинцем Диего Шварцман.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Рафаэль Надаль Янник Синнер

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