Надаль прошел в четвертьфинал Roland Garros
Надаль: «Когда я перестал играть пассивно, начал демонстрировать хороший уровень тенниса»
«Король грунта» в трех сетах обыграл Синнера
7 июня 23:08
Рафажль Надаль / Фото: twitter.com/atptour
Третья ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль прокомментировал победу в четвертом круге Roland Garros над Янником Синнером.
Слова «Короля грунта» приводит atptour.com:
В какой-то момент я начал играть слишком пассивно на бэкхенде Синнера. Я позволял Яннику находится внутри корта, где он очень опасен. Я продолжал отходить все дальше от задней линии.
Потом я начал демонстрировать хороший уровень тенниса, что позволило отыграться с 4:5 (прим. – победа 7:5 в первом сете). Было еще несколько ошибок на протяжении всего матча, но, я думаю, что играл отлично.
Напомним, что в четвертьфинале испанцу предстоит сыграть с аргентинцем Диего Шварцман.
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