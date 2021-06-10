Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция

Это будет второй матч этих теннисистов на грунте в нынешнем сезоне





Фото: Eurosport

В полуфинале Roland Garros серб Новак Джокович (ATP, 1) сыграет против испанца Рафаэля Надаля (ATP, 3).



Отметим, что в нынешнем грунтовом сезоне Джокович и Надаль играли в финале турнира в Риме и победу в трех сетах одержал Рафаэль.

Следующий матч Джоковича и Надаля состоится 11 июня в 15:50. Видео трансляция будет доступна в этой новости.

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