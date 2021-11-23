Джокович – автор лучшего удара Итогового турнира АТР
Обнародован топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021
В рейтинге оказался и 20-летний итальянец
Новак Джокович / Фото - tennisheadОбновлен рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021 по версии портала Ubitennis.
Вершину рейтинга по праву возглавляет серб Новак Джокович, следом за ним идет россиянин Даниил Медведев. Топ-3 замыкает олимпийский чемпион Токио-2020 немец Александр Зверев.
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021:
1. Новак Джокович – $9,100,547 призовых
2. Даниил Медведев – $7,481,271
3. Александр Зверев – $6,420,344
4. Стефанос Циципас – $3,579,155
5. Андрей Рублев – $3,331,378
6. Маттео Берреттини – $3,231,908
7. Кэмерон Норри – $2,623,881
8. Каспер Рууд – $2,314,629
9. Хуберт Гуркач – $2,313,289
10. Янник Синнер – $2,233,199
Накануне АТР опубликовала топ-10 лучших розыгрышей Итогового турнира АТР.
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