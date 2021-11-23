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Обнародован топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021

В рейтинге оказался и 20-летний итальянец


Теннис ATP
23 ноября 18:59
Обнародован топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021
Новак Джокович / Фото - tennishead
Обновлен рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021 по версии портала Ubitennis.

Вершину рейтинга по праву возглавляет серб Новак Джокович, следом за ним идет россиянин Даниил Медведев. Топ-3 замыкает олимпийский чемпион Токио-2020 немец Александр Зверев.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов сезона-2021:

1. Новак Джокович – $9,100,547 призовых 

2. Даниил Медведев – $7,481,271

3. Александр Зверев – $6,420,344

4. Стефанос Циципас – $3,579,155

5. Андрей Рублев – $3,331,378

6. Маттео Берреттини – $3,231,908

7. Кэмерон Норри – $2,623,881

8. Каспер Рууд – $2,314,629

9. Хуберт Гуркач – $2,313,289

10. Янник Синнер – $2,233,199

Накануне АТР опубликовала топ-10 лучших розыгрышей Итогового турнира АТР.

Владимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Александр Зверев Даниил Медведев

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