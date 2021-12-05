Постскриптум: Норвегия – Украина. Эмоций – пРууд пруди

Последний аккорд от Стаховского – ставим точку или знак вопроса?

Эксклюзив

В прошлый уик-энд в Осло сборная Украины в решающем матче Мировой группы I за выход в элитный дивизион Кубка Дэвиса уступила Норвегии (1:3). Данный поединок оставил невыносимо терпкий привкус по двум причинам: 1) мы были в шаге от высшего дивизиона; 2) наш лидер Сергей Стаховский объявил об окончании карьеры в сборной, отдав ей 16 лет.

Впрочем, постскриптум начнем с «теоретической» части. Будь Украина чуточку фартовее, готовились бы мы в следующем году к дебюту на стадии Qualifiers. Дело в том, что мартовская победа над Израилем должна была выводить Украину в «квалифайерс», однако ITF решила в очередной раз внести изменения в регламент турнира. А именно – урезать участников финальной недели КД-2022 с 18 сборных до 16-ти.

В связи с этим из 12 победителей матчей Мировой группы I лишь восемь пошли на повышение прямиком, а для четырех сборных с низшим рейтингом (от 20 сентября) организовали дополнительный плей-офф.

Увы, Украина очутилась в подвальном квартете.

Но и на этом нефарт для украинцев не закончился. Получив статус сеяной (как и Перу), наша команда могла сыграть либо с Румынией (подарочный ее вариант), либо с Норвегией и Каспером Руудом, купающимся в лучах топ-10 АТР-классификации. Кого мы выловили, догадаться нетрудно.

Тем не менее предматчевый расклад против викингов был в нашу пользу. Рууд предположительно забирал свои «одиночки», но в паре и матчах против андердога из четвертой сотни – в фаворитах ходили украинцы.

К сожалению, уже в стартовом поединке норвежец с сербскими корнями Виктор Дурасович снес Илью Марченко (6:3, 6:0). Позже украинец согласится, что провел худший из всех 32-х сыгранных матчей за сборную Украины.

Не победить, так вымотать – такая задача ставилась перед дебютантом Виталием Сачко в матче с Руудом. Не сказать, что удалось реализовать задуманное (3:6, 2:6), и 0:2 после первого игрового дня подтолкнули украинцев на край пропасти.

В командном матче по принципу do or die Денис Молчанов и Сергей Стаховский подтвердили свой класс, сократив счет – 1:2. Оставалось надеяться, что Стаховский сумеет найти аргументы против Рууда. И легкий скептицизм постепенно превращался в реальные угрозы: первый сет – за Стахом (6:4), второй – за Руудом (6:3). Решающая партия перетекла на тай-брейк, где чуточку сильнее оказался норвежец (7:4)...

Но каков же «дедушка»! Такого ураганного и драйвового Стаховского, признаться, мы не видели давненько. Ну и как после такого шоу принимать завершение карьеры в сборной?

Как бы ни было дальше, сегодня скажем одно: спасибо, маэстро! За 16 лет преданности и полной палитры эмоций, которые украинцы делили вместе с тобой.

Как показывает опыт, точку в отношениях сборной и Стаховского ставить не будем. Замены нашему мастодонту не видно даже на горизонте.

Вспоминая матч с командой Норвегии, традиционно представляем цифры и факты украинцев в Кубке Дэвиса.

· Украина провела 66-ю встречу в рамках Кубка Дэвиса, потерпев 27 поражение (при 39-ти победах).

· Норвегия сравняла счет очных встреч с Украиной – 2:2.

· Андрей Медведев, 10-й капитан сборной Украины, на этом посту провел восьмой поединок: четыре победы и четыре поражения.

· Напомним, что матчи проводятся по относительно новой формуле, а именно в два игровых дня (ранее – в три), причем в двухсетовом формате (для пары, в том числе). Украинцы предложили разыграть пятый балл резервными «одиночками», но хозяева воспользовались правом отказаться от проведения матча.

· Пятым номером сборной Украины значился еще один новичок команды – 21-летний Алексей Крутых.

· Илья Марченко остается одним из самых опытных игроков команды, в которой беспрерывно провел 14 лет. Опытнее только «динозавр» Стаховский – 16 сезонов. Ближайший преследователь – парник Денис Молчанов (10 лет).

· Марченко провел 21-ю матчевую встречу и обошел по этому показателю Сергея Бубку (20).

· Сергей Стаховский принес один балл в матче с Норвегией. И обновил (удержал) несколько собственных национальных рекордов:

а) провел 32-ю матчевую встречу (у Марченко – 21);

б) выиграл 32 одиночных матча (у Медведева – 22);

в) сыграл 51-й одиночный матч (у Марченко – 31);

г) провел в общей сложности 79 отдельных матчей (у Медведева – 43);

д) остается лучшим парником сборной, одержав 16 побед (у Медведева – 11);

е) в паре сыграл больше всех матчей – 28 (у Медведева и Молчанова – по 17).

· Денис Молчанов сыграл 17-ю дуэль за сборную Украины и провел 21-й матч (11 побед / 10 поражений). 9/8 – в паре и 2/2 – в «одиночках».

Следующий поединок наша сборная начнет во втором по силе дивизионе пирамиды Кубка Дэвиса (Мировая группа I) в конце февраля/начале марта. И теперь мы, скорее, будем не столько заглядываться на верхний этаж, сколько смотреть под ноги...

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Фото Юрия СОСНОВСКОГО, Федерация тенниса Украины