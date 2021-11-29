Радукану: «Мне нравится испытывать давление»

Чемпионка US Open хочет продолжать прогрессировать

Фото: ramdistro.com

Сенсационная чемпионка US Open Эмма Радукану заявила, что ее не волнует мнение других людей о себе. Слова британского теннисистки приводит tennishead.net:

«Я не уверена по поводу мнения других людей обо мне. Но я узнаю про их ожидания. Давление для меня – это привилегия. Мне нравится это. От прилива адреналина я начинаю играть лучше. Но я не задумываюсь о том, что люди обо мне думают или что они ждут от меня. Единственные ожидания – мои собственные. Это прогрессировать и становиться лучше».

В последнем для себя матче сезона Радукану проиграла 106-й ракетке мира.