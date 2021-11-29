Радукану сменила 3-го тренера за последние полгода
Радукану: «Мне нравится испытывать давление»
Чемпионка US Open хочет продолжать прогрессировать
Фото: ramdistro.com
Сенсационная чемпионка US Open Эмма Радукану заявила, что ее не волнует мнение других людей о себе. Слова британского теннисистки приводит tennishead.net:
«Я не уверена по поводу мнения других людей обо мне. Но я узнаю про их ожидания. Давление для меня – это привилегия. Мне нравится это. От прилива адреналина я начинаю играть лучше.
Но я не задумываюсь о том, что люди обо мне думают или что они ждут от меня. Единственные ожидания – мои собственные. Это прогрессировать и становиться лучше».
В последнем для себя матче сезона Радукану проиграла 106-й ракетке мира.
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