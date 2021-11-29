Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняГлавный редактор France Football знает, кто выиграет «Золотой мяч». От этого разговор с ним очень интересен
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Радукану: «Мне нравится испытывать давление»

Чемпионка US Open хочет продолжать прогрессировать
Теннис WTA
18:30
Радукану: «Мне нравится испытывать давление»
Фото: ramdistro.com

Сенсационная чемпионка US Open Эмма Радукану заявила, что ее не волнует мнение других людей о себе. Слова британского теннисистки приводит tennishead.net:

«Я не уверена по поводу мнения других людей обо мне. Но я узнаю про их ожидания. Давление для меня – это привилегия. Мне нравится это. От прилива адреналина я начинаю играть лучше.

Но я не задумываюсь о том, что люди обо мне думают или что они ждут от меня. Единственные ожидания – мои собственные. Это прогрессировать и становиться лучше».


В последнем для себя матче сезона Радукану проиграла 106-й ракетке мира.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эмма Радукану

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Действующая чемпионка US Open проиграла 106-й ракетке мира на турнире в Линце
Действующая чемпионка US Open проиграла 106-й ракетке мира на турнире в Линце
Теннис ATP
9 ноября 22:53
Чемпионка US Open-2021 начала сотрудничество с новым наставником
Чемпионка US Open-2021 начала сотрудничество с новым наставником
Теннис WTA
9 ноября 15:17
Падение продолжается. Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA
Падение продолжается. Свитолина опустилась на 15-ю строчку рейтинга WTA
Теннис WTA
8 ноября 10:18
Костюк заявила об амбициях бороться за победы на турнирах серии Большого шлема
Костюк заявила об амбициях бороться за победы на турнирах серии Большого шлема
Теннис WTA
30 октября 17:18
Большая победа украинки. Видеообзор матча Костюк против чемпионки US Open
Большая победа украинки. Видеообзор матча Костюк против чемпионки US Open
Теннис WTA
30 октября 16:04

Новости: Теннис

Радукану: «Мне нравится испытывать давление»
Радукану: «Мне нравится испытывать давление»
WTA
18:30
Отец Джоковича заявил, что Новаку не стоит ехать на Australian Open
Отец Джоковича заявил, что Новаку не стоит ехать на Australian Open
ATP
18:30
Гаске сравнил Федерера с Месси
Гаске сравнил Федерера с Месси
ATP
17:06
Украинец Орлов проиграл Кроуфорду на турнире в Турции
Украинец Орлов проиграл Кроуфорду на турнире в Турции
ATP
15:44
Кравченко проиграл в финале квалификации Challenger
Кравченко проиграл в финале квалификации Challenger
ATP
14:57
Владимир Кличко и Беленюк стали гостями благотворительного вечера Фонда Свитолиной
Владимир Кличко и Беленюк стали гостями благотворительного вечера Фонда Свитолиной
WTA
14:34
Падение Сачко, в топ-10 ATP без изменений
Падение Сачко, в топ-10 ATP без изменений
WTA
12:42
Снигур дебютирует в топ-150, Ястремская на рубеже первой сотни рейтинга WTA
Снигур дебютирует в топ-150, Ястремская на рубеже первой сотни рейтинга WTA
WTA
12:07
Украинец Орлов вышел в финал квалификации турнира в Турции
Украинец Орлов вышел в финал квалификации турнира в Турции
ATP
11:20
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
9
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
1
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
9
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Все новости