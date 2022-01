Радукану на старте Australian Open обыграла чемпионку US Open-2017

Фото: j48tennis.net

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану (WTA, 18) выиграла матч первого круга Australian Open у Слоан Стивенс (WTA, 67) 6:0, 2:6, 6:1.

За 1 час 46 минут на корте британка реализовала 6 из 8-и брейк-поинтов, а также допустила 6 «двойных». Американка сделала три брейка и единожды ошиблась при подаче. Это была первая официальная игра теннисисток.



A Melbourne moment to remember



@EmmaRaducanu opens her account at the #AusOpen with a first round victory over Sloane Stephens, 6-0 2-6 6-1.



