Сачко вытащил «мертвый» матч на турнире в Италии

Украинский теннисист отыгрался со счета 1:4 15:40 в третьем сете

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко сумел пробиться во второй круг турнира серии ATP Challenger Tour в Форли, Италия, обыграв Луку Нарди – 6:4, 5:7, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 17 минут. За это время Сачко выполнил 3 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 6 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

В третьем сете Сачко уступал со счетом 1:4 15:40, но сумел переломить ход партии и добыть итоговую победу.

Соперником Сачко во втором круге станет представитель Турции Алтуг Челикбилек.

Напомним, на прошлой неделе Сачко представлял сборную Украины в Кубке Дэвиса.