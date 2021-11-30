Штруфф сравнял счет в матче с Великобританией в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса

Немец не без проблем переиграл Норри







Ян-Леннард Штруфф / Фото - gotennis

51-я ракетка мира, немецкий теннисистпереиграл британцав четвертьфинале Кубка Дэвиса со счетом 7:6(6), 3:6, 6:2.За чуть более 2 часа матча Штруфф оформил четыре брейка и восемь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 12-й номер рейтинга АТР Норри трижды брал подачу соперника, совершил пять эйсов и одну двойную ошибку.В личных встречах теннисистов счет стал равным – 1:1.Таким образом, счет в противостоянии между Великобританией и Германией стал 1:1. Победителя определит парная встреча.Напомним, в первом матче Даниэль Эванс разгромил Петра Гойовчика (6:2, 6:1).