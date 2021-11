Томми Пол выиграл турнир в Стокгольме, обыграв в финале Шаповалова

Фото: АТР

Американский теннисист Томми Пол выиграл турнир серии АТР 250 в Стокгольме, обыграв в финале 18-ю ракетку мира Дениса Шаповалова – 6:4, 2:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 14 минут. За это время Пол выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.

Титул в Стокгольме стал дебютным в карьере Пола. С новой недели американец поднимется на 43 место в одиночном рейтинге АТР, обновив личный рекорд.

Your moment, @TommyPaul1



The 10th man to win a first tour-level title this season.#StockholmOpen pic.twitter.com/3JwJyCZ1mu