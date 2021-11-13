Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняБосния потеряла шансы на плей-офф. Украине предстоит сыграть против немотированной команды
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Томми Пол выиграл турнир в Стокгольме, обыграв в финале Шаповалова

24-летний американец завоевал дебютный титул в карьере
Теннис ATP
20:04
Томми Пол выиграл турнир в Стокгольме, обыграв в финале Шаповалова
Фото: АТР

Американский теннисист Томми Пол выиграл турнир серии АТР 250 в Стокгольме, обыграв в финале 18-ю ракетку мира Дениса Шаповалова – 6:4, 2:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 14 минут. За это время Пол выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.

Титул в Стокгольме стал дебютным в карьере Пола. С новой недели американец поднимется на 43 место в одиночном рейтинге АТР, обновив личный рекорд.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Томми Пол Денис Шаповалов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шаповалов не выступит на Masters в Париже
Шаповалов не выступит на Masters в Париже
Теннис ATP
29 октября 09:41
Американский теннисист: «В Туре часто сталкиваюсь со странными парнями»
Американский теннисист: «В Туре часто сталкиваюсь со странными парнями»
Теннис ATP
14 октября 17:55

Новости: Теннис

Томми Пол выиграл турнир в Стокгольме, обыграв в финале Шаповалова
Томми Пол выиграл турнир в Стокгольме, обыграв в финале Шаповалова
ATP
20:04
Стаховский обыграл Молчанова в финале турнира в Братиславе
Стаховский обыграл Молчанова в финале турнира в Братиславе
ATP
19:54
«Заклятые враги» Медведев и Циципас провели совместную тренировку
«Заклятые враги» Медведев и Циципас провели совместную тренировку
ATP
18:55
Свитолина назвала причины, которые могут побудить ее завершить карьеру
Свитолина назвала причины, которые могут побудить ее завершить карьеру
WTA
16:51
Свитолина рассказала, сколько топовые теннисисты тратят на тренеров
Свитолина рассказала, сколько топовые теннисисты тратят на тренеров
WTA
15:01
Цуренко поделилась горячей фотографией с отпуска
Цуренко поделилась горячей фотографией с отпуска
WTA
13:43
Зверев: «Молодые рвутся наверх, и это правильно»
Зверев: «Молодые рвутся наверх, и это правильно»
ATP
08:56
Определилась чемпионка последнего турнира WTA в сезоне
Определилась чемпионка последнего турнира WTA в сезоне
WTA
12 ноября 22:52
Корда – первый финалист молодежного Итогового турнира
Корда – первый финалист молодежного Итогового турнира
ATP
12 ноября 22:25
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
29
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
13
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Все новости