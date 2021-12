Трехкратная полуфиналистка ТБШ Конта объявила о завершении карьеры

Фото: Getty Images

Представительница Великобритании Йоханна Конта посредством Twitter объявила о завершении карьеры:

Напомним, недавно Конта рассказала о том, что у нее есть проблемы с сердцем, а летом британская теннисистка переболела коронавирусом.



Конта – бывшая четвертая ракетка мира. Помимо этого, она сыграла в трех полуфиналах турниров серии Большого шлема, а также четырежды становилась чемпионкой турниров WTA в одиночном разряде.

A little update from me pic.twitter.com/L1tpjDHW1o