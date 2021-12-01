Трехкратная полуфиналистка ТБШ Конта объявила о завершении карьеры
Представительница Великобритании Йоханна Конта посредством Twitter объявила о завершении карьеры:
«Благодарность. Это слово, которое я использовала чаще всего в своей карьере. И это слово, как мне кажется, лучше всего ее описывает.
Моя карьера подошла к концу. И я невероятно благодарна за то, что она была такой, как у меня. Все свидетельствовало о том, что меня ожидает неудача в этой профессии. Однако мне повезло, что в моей жизни появились такие люди и оказали на меня влияние, в том числе и за пределами тенниса. Я невероятно благодарна этим людям. Вы знаете, кто вы.
Благодаря жизнестойкости и под руководством остальных я реализовала свои мечты. Я стала тем, кем хотела. Как же невероятно мне повезло. Как же я благодарна вам».
Напомним, недавно Конта рассказала о том, что у нее есть проблемы с сердцем, а летом британская теннисистка переболела коронавирусом.
Конта – бывшая четвертая ракетка мира. Помимо этого, она сыграла в трех полуфиналах турниров серии Большого шлема, а также четырежды становилась чемпионкой турниров WTA в одиночном разряде.
A little update from me pic.twitter.com/L1tpjDHW1o— Johanna Konta (@JohannaKonta) December 1, 2021
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