Федерер назвал Джоковича одним из величайших теннисистов в истории
Циципас обошел Федерера и стал 5 ракеткой мирового рейтинга
Стаховский и Марченко остались в топ-200
Стефанос Циципас / Фото: https://www.instagram.com/stefanostsitsipas98
Обновился рейтинг ATP. Грек Стефанос Циципас вытеснил швейцарца Роджера Федерера из топ-5 рейтинга ATP благодаря полуфиналу турнира в Роттердаме.
Рейтинг АТР. 8 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9735.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6660.
6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
179 (177). Илья Марченко (Украина) – 397.
197 (194). Сергей Стаховский (Украина) – 359.
Напомним, что Сергей Стаховский принес Украине победу в Кубке Дэвиса над Израилем.
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