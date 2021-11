Циципас снялся с Masters в Париже. Итоговый турнир стартует 14 ноября

Фото: Mo and Sports

Третья ракетка мира Стефанос Циципас не сумел доиграть матч второго круга турнира серии АТР-1000 в Париже против австралийца Алексея Попырина.

Грек снялся при счете 2:4 в первом сете не в свою пользу, сославшись на травму локтя.

Sending well wishes to @steftsitsipas



The No. 3 seed retires down 4-2 in his match against Alexei Popyrin.#RolexParisMasterspic.twitter.com/uUmBfVBNA4