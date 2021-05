Циципас стал победителем турнира в Лионе

Стефанос Циципас / фото - sportworldnews.org

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас обыграл Кэмерона Норри в финале турнира в Лионе, Франция со счетом 6:3, 6:3.

