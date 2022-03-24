Циципас: «Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах»
Циципас: «Заявление Барти меня шокировало»
Греческий теннисист прокомментировал решение австралийки завершить карьеру
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал решение первого номера мирового рейтинга Эшли Барти завершить карьеру.
«Заявление Эшли Барти меня очень шокировало. Я увидел пост, когда скролил ленту в соцсетях. Я смотрел видео и не мог поверить своим глазам, было очень сложно принять эту новость».
When asked today whether he has ever contemplated retirement himself (re Barty), Stefanos Tsitsipas admitted he felt out of ideas at the end of last year.— Musab (@Musab_Abid) March 23, 2022
"It was a very difficult kind of situation for me. I felt kind of helpless, like I'm not really able to do anything." pic.twitter.com/rd4dUBwwX6
Первая ракетка мира Эшли Барти завершила карьеру в 25 лет.
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