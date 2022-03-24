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Циципас: «Заявление Барти меня шокировало»

Греческий теннисист прокомментировал решение австралийки завершить карьеру
Теннис ATP
24 марта 10:00
Циципас: «Заявление Барти меня шокировало»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал решение первого номера мирового рейтинга Эшли Барти завершить карьеру.

«Заявление Эшли Барти меня очень шокировало. Я увидел пост, когда скролил ленту в соцсетях. Я смотрел видео и не мог поверить своим глазам, было очень сложно принять эту новость».

Первая ракетка мира Эшли Барти завершила карьеру в 25 лет.

Рене Тер Велде
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Теги

Стефанос Циципас Эшли Барти

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