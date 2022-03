Циципас: «Заявление Барти меня шокировало»

Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал решение первого номера мирового рейтинга Эшли Барти завершить карьеру.

When asked today whether he has ever contemplated retirement himself (re Barty), Stefanos Tsitsipas admitted he felt out of ideas at the end of last year.



"It was a very difficult kind of situation for me. I felt kind of helpless, like I'm not really able to do anything." pic.twitter.com/rd4dUBwwX6