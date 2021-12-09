Костюк вышла из отпуска и отправилась на предсезонную подготовку
Удар украинской теннисистки претендует на звание лучшего в сезоне
Марта Костюк показала филигранную технику
Фото: Getty Images
Удар украинской теннисистки Марты Костюк претендует на звание лучшего в 2021 году.
Во втором раунде турнира в Стамбуле Костюк встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной. При счете 5:4 40:40 во втором сете украинка добежала до укороченного соперницы и выполнила красивый обводящий удар, заработав матчбол.
Все розыгрыши, которые претендуют на звание лучшего в году:
The best of the best— wta (@WTA) December 8, 2021
Time for you to decide which shot from the first half of the year is a contender for shot of the year!
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Проголосовать за Костюк можно на официальном сайте WTA.
Напомним, турнир в Стамбуле стал одним из самых успешных для Костюк в 2021 году.
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