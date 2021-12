Удар украинской теннисистки претендует на звание лучшего в сезоне

Фото: Getty Images

Удар украинской теннисистки Марты Костюк претендует на звание лучшего в 2021 году.

Во втором раунде турнира в Стамбуле Костюк встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной. При счете 5:4 40:40 во втором сете украинка добежала до укороченного соперницы и выполнила красивый обводящий удар, заработав матчбол.

Все розыгрыши, которые претендуют на звание лучшего в году:

The best of the best



Time for you to decide which shot from the first half of the year is a contender for shot of the year!



Click and vote