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Удар украинской теннисистки претендует на звание лучшего в сезоне

Марта Костюк показала филигранную технику
Теннис WTA
11:08
Удар украинской теннисистки претендует на звание лучшего в сезоне
Фото: Getty Images

Удар украинской теннисистки Марты Костюк претендует на звание лучшего в 2021 году.

Во втором раунде турнира в Стамбуле Костюк встречалась с россиянкой Дарьей Касаткиной. При счете 5:4 40:40 во втором сете украинка добежала до укороченного соперницы и выполнила красивый обводящий удар, заработав матчбол.

Все розыгрыши, которые претендуют на звание лучшего в году:

Проголосовать за Костюк можно на официальном сайте WTA.

Напомним, турнир в Стамбуле стал одним из самых успешных для Костюк в 2021 году.

Сергей Остапенко
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