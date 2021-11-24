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Украинская чемпионка Wimbledon вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Дарья Снигур отдала сопернице лишь 1 гейм
Теннис WTA
24 ноября 11:19
Украинская чемпионка Wimbledon вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
Фото: Getty Images

19-летняя теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира серии ITF в Дубае, обыграв представительницу Австрии Юлию Грабер – 6:0, 6:1.

Теннисистки провели на корте всего 43 минуты. За это время Снигур не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница также ни разу не подала навылет, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру и не имела ни одного брейк-поинта.

Следующей соперницей Снигур станет победительница матча между Викторией Кужмовой и шестой сеяной Викторией Томовой из Болгарии.

Напомним, Дарья Снигур – одна из самый перспективных теннисисток Украины. В 2019 году она стала чемпионкой юниорского Wimbledon. В рейтинге WTA Снигур занимает 183 место.

Сергей Остапенко
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