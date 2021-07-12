Завацкая получила «баранку» и вылетела в первом круге турнира в Лозанне

Украинка выиграла первый сет, однако затем уступила россиянке Вихлянцевой

Катарина Завацкая

144-я ракетка мира Катарина Завацкая не сумела преодолеть первый круг турнира WTA-250 в Лозанне, уступив представительнице России Натальи Вихлянцевой (WTA 175) – 6:4, 4:6, 0:6.

Матч продолжался 2 часа и 28 минут. За это время Завацкая выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 7 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 11 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 10 брейк-поинтов. Полная статистика матча здесь.

Это была первая личная встреча теннисисток.

Параллельно проходит турнир такой же категории в Будапеште, где другая украинка Катерина Козлова пробилась во второй круг.