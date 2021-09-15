Известны полуфинальные пары чемпионата Европы

Две сборные из группы Украины все еще в турнире

Фото: eurovolley.cev.eu

Известны обе полуфинальные пары чемпионата Европы-2021.

Польша – Словения

Сербия – Италия

Отметим, что Польша – действующий чемпион мира, а Сербия – Европы. Обе сборные в плей-офф вышли из группы, где в числе их соперников была Украина.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 18 сентября. Финал и поединок за бронзу – в воскресенье, 19 сентября. Все встречи смотрите на телеканал XSPORT и XSPORT+, а также – на нашем сайте.

Напомним, олимпийские чемпионы-2020 Франция выбыла уже на стадии 1/8-й финала, а серебряные призеры Токио обыграли Украину, однако затем разгромно уступили Польше.



