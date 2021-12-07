Лига чемпионов. «Прометей» – «Девелопрес». Видео трансляция

Второй матч чемпиона Украины в квартете А

Фото: cev.eu

Во вторник, 7 декабря, пройдет второй матч «Прометея» на групповом этапе Лиги чемпионов.



Чемпион Украины сыграет с польским «Девелопресом». После первого тура команда из Слобожанского располагается в турнирной таблице на последнем месте, а вице-чемпион Польши – на втором.

Прямую трансляцию смотрите на канале XSPORT и в плеере в этой новости. Начало – в 19:10.