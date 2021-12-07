Петков рассказал о сильных сторонах следующего соперника «Прометея» в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. «Прометей» – «Девелопрес». Видео трансляция
Второй матч чемпиона Украины в квартете А
09:16
Фото: cev.eu
Во вторник, 7 декабря, пройдет второй матч «Прометея» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Чемпион Украины сыграет с польским «Девелопресом». После первого тура команда из Слобожанского располагается в турнирной таблице на последнем месте, а вице-чемпион Польши – на втором.
Прямую трансляцию смотрите на канале XSPORT и в плеере в этой новости. Начало – в 19:10.
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