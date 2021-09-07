Мы – в плей-офф чемпионата Европы! Сборная Украины в упорном матче обыграла прямого конкурента за выход из группы

Наши волейболисты в четырех сетах добыли победу над бельгийцами

Фото: cev.eu

Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы-2021.



Украинцы в матче четвертого тура в четырех сетах выиграли у Бельгии, завоевав третью победу в группе A.

Матч выдался боевым. Первую партию на балансе забрала себе сборная Бельгии. К счастью для нас, это был последний сет, в котором уступили украинские волейболисты. В третьей партии с перевесом в 7 очков подопечные Угиса Крастиньша забрали себе партию, и следующий сет начали с 4:0. Казалось, что бельгийцы поплыли.

Но немного потеряв концентрацию, украинцы еще до середины партии позволили противникам нивелировать разницу в счете. Нашим блокирующим было непросто справиться с техничными атаками игроков в красной форме.

В концовке лидер атаки Бельгии Сэм Деру несколько раз ошибся, что и позволило украинцам забрать четвертый сет, а с ним и победу в матче.

Самыми результативными волейболистами матча стали капитаны и диагональные обеих сборных – на 22 очка в активе Олега Плотницкого и Дмитрия Виецкого Деру и Хендрик Тюрлинкс ответили 19-ю и 15-ю пунктами соответственно. Также стоит отметить Юрия Семенюк, который отметился почти идеальной реализацией (7 из 8) и 5-ю блоками.

Чемпионат Европы. Группа А

Украина – Бельгия 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)

В последнем туре секстета А Евроволей-2021 Украина сыграет с действующими чемпионами мира Польшей. Трансляцию матча Польша – Украина смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.