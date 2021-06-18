«Барком-Кажаны» в 2022 году будут выступать в Плюс Лиге. Вспоминаем, кто еще покидал свое национальное «гнездышко»
«Прометей» сыграет в Лиге чемпионов, трио призеров мужского чемпионата Украины – в Кубке Вызова
В еврокубках примут участие рекордные 197 команд
19:47
Фото: ВК Прометей
Европейская конфедерация волейбола объявила на своем официальном сайте состав участников еврокубков на сезон 2021-2022.
В следующем сезоне в турнирах примут участие рекордные 197 команд. «Прометей» станет единственным представителем Украины среди женских коллективов. Чемпион Украины, который также выиграл национальные Кубок и Суперкубок, выступит в квалификации Лиги чемпионов.
Три призера национального первенства среди мужчин сыграют в континентальных соревнованиях. «Барком-Кажаны», «Эпицентр-Подоляне» и «Юракадемия» выступят в Кубке Вызова.
Отметим, что жеребьевка всех турниров пройдет 25 июня в Люксембурге.