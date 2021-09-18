Полуфинал чемпионата Европы. Польша – Словения. Видео трансляция
Сегодня состоятся полуфиналы чемпионата Европы, который показывает XSPORT
Смотрите у нас решающее матчи континентального первенства
09:10
Фото: eurovolley.cev.eu
Сегодня, 18 сентября, пройдут полуфинальные матчи чемпионата Европы-2021.
В 18:30 по киевскому времени сыграют сборные Польши и Словении. Эту встречу смотрите в прямом эфире на нашем сайте.
Следующими на площадку в Катовице выйдут национальные команды Сербии и Италии. Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на телеканале XSPORT. Также смотреть игру вы сможете на портале XSPORT.ua.
Напомним, в одном из предыдущих раундов плей-офф сенсационно выбыла сборная Франции, которая является победителем последней Олимпиады. При этом борьбу за главный трофей продолжают действующий чемпион мира Польша и действующий чемпион Европы Сербия.