Сегодня состоятся полуфиналы чемпионата Европы, который показывает XSPORT

Смотрите у нас решающее матчи континентального первенства

Фото: eurovolley.cev.eu

Сегодня, 18 сентября, пройдут полуфинальные матчи чемпионата Европы-2021.

В 18:30 по киевскому времени сыграют сборные Польши и Словении. Эту встречу смотрите в прямом эфире на нашем сайте.

Следующими на площадку в Катовице выйдут национальные команды Сербии и Италии. Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на телеканале XSPORT. Также смотреть игру вы сможете на портале XSPORT.ua.

Напомним, в одном из предыдущих раундов плей-офф сенсационно выбыла сборная Франции, которая является победителем последней Олимпиады. При этом борьбу за главный трофей продолжают действующий чемпион мира Польша и действующий чемпион Европы Сербия.