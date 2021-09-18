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Словения в сумасшедшем матче дожала Польшу и стала первым финалистом Евроволей-2021

Действующие чемпионы мира остались вне «золотого поединка»


Волейбол
18 сентября 21:54
Словения в сумасшедшем матче дожала Польшу и стала первым финалистом Евроволей-2021
Сборная Словении / Фото - insidethegames
Завершился первый полуфинальный матч чемпионата Европы по волейболу.

Сборная Словении в невероятном поединке со счетом 3:1 (17:25, 32:30, 25:16, 37:35) переиграла действующих чемпионов мира команду Польши и вышла в финал континентального первенства.

Чемпионат Европы по волейболу. Полуфинал

Словения – Польша 3:1 (17:25, 32:30, 25:16, 37:35)
Во втором полуфинале сыграют команды Сербии и Италии. Финал состоится 19 сентября. 

Отметим, что действующим чемпионом континентального первенства является сборная Сербии.

Финальный матч чемпионата Европы в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Владимир Кириченко
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сборная Польши (волейбол)

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