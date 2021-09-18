Сербия всухую переиграла Нидерланды и стала первым полуфиналистом Евроволей-2021
Словения в сумасшедшем матче дожала Польшу и стала первым финалистом Евроволей-2021
Действующие чемпионы мира остались вне «золотого поединка»
18 сентября 21:54
Сборная Словении / Фото - insidethegamesЗавершился первый полуфинальный матч чемпионата Европы по волейболу.
Сборная Словении в невероятном поединке со счетом 3:1 (17:25, 32:30, 25:16, 37:35) переиграла действующих чемпионов мира команду Польши и вышла в финал континентального первенства.
Чемпионат Европы по волейболу. Полуфинал
Словения – Польша 3:1 (17:25, 32:30, 25:16, 37:35)
Во втором полуфинале сыграют команды Сербии и Италии. Финал состоится 19 сентября.
Отметим, что действующим чемпионом континентального первенства является сборная Сербии.
Финальный матч чемпионата Европы в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.