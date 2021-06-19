Украина продолжает шествие по Золотой Евролиге. Бельгия хочет отомстить за Евроволей
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
В полуфинале команда уверенно победила сборную Бельгии
19 июня 23:00
Фото: volleyball.ua
Сборная Украины по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги.
В полуфинале сине-желтые одержали уверенную победу над Бельгией. Украина выиграла матч в трех партиях.
На групповом этапе турнира Украина выиграла все четыре матча, дважды победив Словакию (3:0, 3:1) и Румынию (3:1, 3:1).
В финале Золотой Евролиги Украина сыграет с действующим чемпионом турнира Турцией, которая сегодня в пяти сетах победила Эстонию.
Решающий матч состоится завтра, 20 июня, в 21:00.
Золотая Евролига. Полуфинал.
Украина – Бельгия 3:0 (25:15, 25:15, 25:22)
Украина: Виецкий, Плотницкий, Дрозд, Полуян, Остапенко, Семенюк, Диденко, Фомин, Тупчий, Ковалев, Щитков, Головень, Ерещенко, Канаев.Бельгия: Вай ден Драйс, Турлински, Дероо, Де Хулст, Гробельны, Стуер, Ван Эльсен, Ван де Вельде, Де Хеер, Кох, Ван Хоуген, Ротти, Тис, Риббенс.
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