Украинки Хмель и Лазаренко завоевали бронзовые награды чемпионата Европы по пляжному волейболу
В Украине буде проведен этап Мирового тура по пляжному волейболу
Женский турнир будет проведен в Коропове
09:43
Коропов Хутор Open в 2020 году / Фото: facebook.com/profile.php?id=100003225032050
В Украине будет проведен этап серии Мирового тура по пляжному волейболу, сообщил cev.eu.
В Коропове состоится 1-звездочный турнир с призовым фондом 5000 евро. Женский турнир пройдет со второго по пятое сентября.
Напомним, что украинки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко завоевали бронзовые награды чемпионата Европы.
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