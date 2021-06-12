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В Украине буде проведен этап Мирового тура по пляжному волейболу

Женский турнир будет проведен в Коропове
Волейбол
09:43
В Украине буде проведен этап Мирового тура по пляжному волейболу
Коропов Хутор Open в 2020 году / Фото: facebook.com/profile.php?id=100003225032050

В Украине будет проведен этап серии Мирового тура по пляжному волейболу, сообщил cev.eu.

В Коропове состоится 1-звездочный турнир с призовым фондом 5000 евро. Женский турнир пройдет со второго по пятое сентября.

Напомним, что украинки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко завоевали бронзовые награды чемпионата Европы.

Олег Шумейко-младший
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