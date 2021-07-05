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Белинская: «Олимпийские игры – это результат многолетней работы, главный шанс в жизни!»

Чемпионка Европы отметила поддержку болельщиков в Токио-2020
Борьба
07:37
Белинская: «Олимпийские игры – это результат многолетней работы, главный шанс в жизни!»
Алла Белинская / Фото - UWW
Чемпионка Европы (Варшава-2021) по женской борьбе Алла Белинская в интервью пресс-службе Ассоциации спортивной борьбы Украины поделилась ожиданиями относительно выступления на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

«На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро я ехала во втором составе. И тогда сказала себе: «У меня есть четыре года, чтобы стать сильнее и доказать всем, что я достойна представлять страну. В Токио я поеду только первым номером». Олимпиада – это цель каждого спортсмена. Каждый стремится достичь наивысшего результата и поездка на Олимпийские игры – это результат многолетней работы, главный шанс в жизни! Это большая честь представлять свою страну на мировой арене. Олимпийские кольца символизируют единство пяти континентов. Это время когда прекращаются войны. В этом году Олимпиада будет проходить в условиях карантина и наверняка всем участникам хватит поддержки на трибунах, но сегодня люди привыкли следить за событиями онлайн. Поэтому я думаю, мы будем чувствовать поддержку болельщиков даже на расстоянии».


Напомним, сборная Украины по женской борьбе на Играх в Токио-2020 будет представлена спортсменками в 5-ти весовых категориях из 6-ти.

Всего в спортивной борьбе Украина завоевала 10 олимпийских лицензий.
Владимир Кириченко
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Алла Белинская Токио-2020

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