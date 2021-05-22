Украина – вторая в общем зачете на чемпионате Европы по борьбе
Dream Team. Сборная Украины по женской борьбе – лучшая на чемпионате Европы U-23
Демко, Грушина-Акобия, Рижко, Чудик и компания принесли лидерство в общекомандном зачете
08:36
Сборная Украины U-23 по женской борьбе / Фото - FacebookВ Скопье (Северная Македония) проходит чемпионат Европы U-23 по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Свои выступления завершили представительницы женского стиля. В 10 весовых категориях сборная Украины завоевала 8 медалей.
Триумфаторами континентального первенства стали: Кристина-Зоряна Демко (вес 55 кг), Алина Грушина-Акобия (вес 57 кг), Татьяна Рижко (вес 62 кг), Оксана Чудик (вес 68 кг).
Катерина Зеленых (вес 65 кг) стала обладательницей серебряной медали. Лилия Маланчук (вес 50 кг), Мария Винник (вес 53 кг), Соломия Винник (вес 59 кг) – бронзовые призеры чемпионата Европы U-23.
Таким образом, сборная Украины по женской борьбе выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы U-23, опередив россиянок (2-е место) на 24 балла.
Теперь на коврах Скопье в борьбу за медали вступили борцы греко-римского стиля.
Накануне Эрик Арушанян стал чемпионом Европы U-23, а Василий Бабий и Денис Сагалюк завоевали бронзовые награды турнира.
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