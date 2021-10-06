Гуштын – не у дел. Закариев стал бронзовым призером чемпионата мира
Сборная Украина оказалась за бортом топ-10 общекомандного зачета ЧМ-2021. Россия – на вершине
США – вторая, топ-3 замкнули иранцы
07:17
Магомед Закариев на пьедестале почета весовой категории до 97 кг / Фото - UWWВ Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Свои выступления завершили борцы вольного стиля.
В копилке сборной Украины лишь одна медаль. Бронзу завоевал одессит Магомед Закариев, который в весовой категории до 97 кг в схватке за третье место уверенно выиграл у титулованного белоруса Александра Гуштына.
Таким образом, украинская команда заняла 12-ю строчку в общекомандном зачете соревнований.
На вершине рейтинга – команда России (три золота, одно серебро и четыре бронзы), вторая – сборная США (три золота, три серебра и одна бронза),топ-3 замкнули иранцы (три золота и три серебра).
Общекомандный зачет ЧМ-2021:
Напомним, в весовой категории до 55 кг украинка Александра Хоменец завоевала бронзовую медаль ЧМ-2021.
Превью чемпионата мира в Осло, который вы можете смотреть в прямом эфире и в премьерном показе на телеканале XSPORT, а также на сайте XSPORT.ua.