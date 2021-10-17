«Я понимал, что еду туда не просто так». История главной сенсации Украины на Олимпиаде в Токио

Он не должен был ехать даже на квалификацию, но вышел в финал Игр

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Парвиз Насибов с медалью Олимпиады / Фото - НОК Украины

Среди юниоров он становился чемпионом Европы и призером чемпионата мира. Но переход во взрослый спорт – это непростое испытание. Оно ломало многих. И Парвиз Насибов едва не стал одним из них.

Он не должен был ехать на Олимпийские игры – его попросту не должно было быть даже на лицензионном турнире. Но украинский борец получил шанс и воспользовался им сполна.

За несколько месяцев до старта Олимпиады у сборной Украины по греко-римской борьбе поменялся тренер. Им стал Владимир Шацких, который настоял – в Софию в категории до 67 кг на отбор поедет именно 22-летний Насибов. Парвиз моментально оправдал доверие: победил двух чемпионов мира и завоевал столь желанный билет в Токио.

«Мне было очень приятно, потому что я очень тяжело готовился к этим соревнованиям. Так получилось, что я и попал туда таким тяжелым путем на этот турнир, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. Значит Всевышний дал мне такой шанс, чтобы реализовать все это и Слава Богу у меня получилось с первого раз завоевать лицензию на Олимпийские игры. Я понимал, что еду туда не просто так. Я понимал зачем еду и куда еду. Понимал, что в моих руках есть все козыри, чтобы осуществить свою мечту. Да, этот год был у меня тяжелым, потому что были такие моменты, когда меня не брали на соревнования. Но спасибо огромное Шацких. Это человек, который заставил меня поверить в себя, дал мне надежду и веру, чтобы я поехал поборолся там».

На Олимпийских играх Парвиз совершенно не считался фаворитом. Ведь в его дивизионе было достаточно титулованных борцов, в частности кубинец, россиянин, немец. Но в финал вышел именно украинец.

«Мне кажется, я хотел это сделать больше, чем они. Я был голоден, я очень хотел вернуться оттуда не с пустыми руками. Я верил, шел до конца. Наверное, больше жертвовал, чтобы достичь этой медали, чем те люди, с которыми я боролся. Никакого неуважения к этим соперникам у меня нет, отличные спортсмены, они являются чемпионами мира. Однако только уважение. Наверное, недооценили меня, думали, что молодой, неопытный и далеко не пройду. Но, знаете, на ковре для меня авторитетов нет. Я был готов, я шел до конца, я был готов ко всему. Я многое отдал, многое отдам ради таких побед еще. Я понимал, что за меня болеют очень много людей: переживают, пишут. Я не мог подвести их всех».

По ходу турнира Насибов прошел чемпиона мира-2018 россиянина, а также двукратного чемпиона мира среди молодежи египтянина. Причем, в схватке с последним украинец уступал со счетом 0:6. Но все же одержал победу.

«Как-то в глубине души, при счете 0:6, верил, что могу, что буду идти до конца, а там как Бог даст. Так и получилось. Проигрывая в счет 0:6, я собрался, взял себя в руки, чтобы выиграть схватку».

И после этой победы Парвиз разрыдался в прямом эфире. Давал интервью и плакал. Понимал – он стал финалистом Олимпийских игр. И лишь по окончании соревнований пришел к выводу – этот эмоциональный всплеск нужно было придержать.

«Только сейчас я начинаю это осознавать, начал осознавать тогда еще на ковре, после первого периода. Я сделал ошибку, когда дал волю эмоциями своим, выплеснул все то, что у меня было. Надо было поберечь все это, попробовать выйти и в финале также достойно и хорошо отбороться. Ну ничего, есть над чем работать. Значит у Бога такие планы. Довольствуюсь пока тем, что у меня есть. Наверное, у Всевышнего на каждого человека есть план. Я тоже, когда проиграл чемпионат Украины, не мог даже и подумать о том, что буду серебряным призером Олимпийских игр. Так получилось, как оно получилось. Я рад и благодарен Всевышнему за то, что сейчас имею, за все то, что у меня есть на данный момент.

Я скажу одно: «Я готов трудиться еще в десять раз больше, чтобы в следующий раз сыграл гимн Украины, чтобы я стоял на первом месте». Это дорогого стоит. Это то, чего не купишь за деньги. Это особое чувство. Теперь у меня появилось желание еще больше работать для того, чтобы осуществить мечту. Мою и моих близких –прославлять Украину на Олимпийских играх. Думаю, я стал умнее. Попробую сделать еще более профессиональный подход – у меня уже больше опыта. Дай Бог, надеюсь, смогу пройти это еще раз, но в еще лучше форме подойти к соревнованиям, выступить еще лучше, чем в Токио».

Многие говорят, что в жизни спортсмена Олимпийские игры – это поворотное событие. Они делят жизнь на «до» и «после». Парвиз Насибов стал призером Токио-2020, но надеется, что изменился только его статус. Талантливый парень стал медалистом Олимпиады. Но остался тем же человеком.

«Потихоньку начинаю понимать, что в моей жизни ничего не изменилось. Дай Бог, я сам не буду не меняться. Пока это не воспринимается, но все же я понимаю, что на мне больше ответственности, что на меня будут и настраиваться по-другому. Дай Бог, моя жизнь изменится только в лучшую сторону».

Есть люди, которых успех кардинально меняет. А есть люди, которых он мотивирует на еще большие свершения. Кажется, даже нет смысла уточнять к какой именно группе стоит относить случай Парвиза Насибова.