Олимпийская чемпионка Костевич и чемпион мира Никишин станут знаменосцами сборной Украины на Играх в Токио
Бадминтонист Почтарев показал, чем в Олимпийской деревне питаются спортсмены
Артем попробовал суши в Японии
21 июля 18:44
Артем Почтарев / Фото: facebook.com/artem.pochtarev.5
Артем Почтарев показал столовую в Олимпийской деревне, а также, чем питаются спортсмены в Токио. Почтарев попробовал суши на их исторической родине:
Напомним, что знаменосцами сборной Украины стали Елена Костевич и Богдан Никишин.
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