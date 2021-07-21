Олимпийская чемпионка Костевич и чемпион мира Никишин станут знаменосцами сборной Украины на Играх в Токио

Елена за четыре предыдущие Олимпиады завоевала три медали

Никишин и Костевич / Фото: facebook.com/olympicua

Елена Костевич и Богдан Никишин – знаменосцы сборной Украины на открытии Олимпийских игр-2020



23 июля состоится торжественная церемонии открытия Игр XXXII Олимпиады, на которой сине-желтый флаг будут нести самые опытные спортсмены – 36-летняя Костевич и 41-летний Никишин.

PC_mid_roll_banner

Елена – чемпионка Олимпиады-2004 в стрельбе из пистолета, а на Играх в Лондоне завоевала две бронзы, также в ее послужном списке множество наград на чемпионатах Европы и мира.

Богдан стал чемпионом мира в 2015 году в фехтовании на шпаге, также является многократным призером мировых и континентальных первенств.

Елена Костевич

Эти Игры уже пятые в моей карьере. По правде говоря, я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытие Олимпиады в Токио среди флагоносцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне очень приятно быть в их рядах.

Богдан Никишин

Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Позитивно отношусь к тому, что будет два флагоносца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет хорошей традицией.

Полное расписание соревнований на Олимпийских Играх-2020.