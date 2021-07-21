Никишин: «Сейчас у нас достаточное количество очков для олимпийской лицензии»
Олимпийская чемпионка Костевич и чемпион мира Никишин станут знаменосцами сборной Украины на Играх в Токио
Елена за четыре предыдущие Олимпиады завоевала три медали
21 июля 16:50
Никишин и Костевич / Фото: facebook.com/olympicua
Елена Костевич и Богдан Никишин – знаменосцы сборной Украины на открытии Олимпийских игр-2020
23 июля состоится торжественная церемонии открытия Игр XXXII Олимпиады, на которой сине-желтый флаг будут нести самые опытные спортсмены – 36-летняя Костевич и 41-летний Никишин.
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Елена – чемпионка Олимпиады-2004 в стрельбе из пистолета, а на Играх в Лондоне завоевала две бронзы, также в ее послужном списке множество наград на чемпионатах Европы и мира.
Богдан стал чемпионом мира в 2015 году в фехтовании на шпаге, также является многократным призером мировых и континентальных первенств.
Елена Костевич
Эти Игры уже пятые в моей карьере. По правде говоря, я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытие Олимпиады в Токио среди флагоносцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне очень приятно быть в их рядах.
Богдан Никишин
Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Позитивно отношусь к тому, что будет два флагоносца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет хорошей традицией.
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