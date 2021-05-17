Петиция за отмену Игр в Токио-2020 собрала более 350 тысяч подписей
Две политические партии Японии призвали власти страны отменить или перенести Олимпиаду-2020
Игры в Токио находятся под угрозой срыва
17 мая 12:59
Токио-2020 / Фото - thenationКоммунистическая партия Японии призвала правительство страны отменить летнюю Олимпийские игры в Токио-2020. Об этом сообщила руководитель партии Томоко Тамура.
Политический руководитель основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Кента Измуми также попросил правительство рассмотреть вопрос об отмене или переносе Игр.
Цитирует Измуми Japan Times.
«Нашей первоочередной задачей должно стать то, что мы можем сделать, чтобы облегчить нагрузку на медицинскую систему страны».
Глава партии Nippon Ishin no Kai Хитоши Асада считает, что оргкомитет Игр, правительство Японии и МОК должны на совместном собрании решить судьбу Олимпиады-2020.
Председатель либерал-демократической партии Хакабун Шимомура, в свою очередь, призвал в срочном порядке решить вопрос касательно присутствию болельщиков на турнире.
Около 60% жителей Японии выступают за отмену главных спортивных стартов четырехлетия.
Игры в Токио-2020 должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Накануне профсоюз врачей Японии обратился к властям страны и призвал отменить Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса.
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