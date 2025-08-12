Футбол – це спорт номер один! Якщо ви називаєте себе шанувальником спорту, то він, ймовірно, знаходиться в сфері ваших інтересів. Ця гра вже багато років завойовує серця вболівальників по всьому світі та дарує незабутні емоції.

Цей вид спорту збирає мільйони глядачів на стадіонах і біля екранів телевізорів, змушуючи проживати всі драматичні моменти з улюбленою командою. Сьогодні - це справжня релігія!

Ось декілька разючих фактів про футбол:

Футбол – найпопулярніший вид спорту у світі

Футбол є найпопулярнішим видом спорту в світі, за оцінками, він має 3,5 мільярда вболівальників по всій планеті.

Футбол винайшли у Китаї

Сьогодні неможливо уявити, що футбол зародився в Китаї близько 476 р. до н. е.

Першою грою, яку транслювали по телебаченню, був футбольний матч

Першою спортивною подією, яка в прямому ефірі транслювалася по телебаченню, був футбольний матч між Арсеналом і резервістами Арсеналу в 1937 році.

Найдовший футбольний матч в історії тривав 3 дні

Він був зіграний між двома командами з Англії, Стокпорт Каунті та Донкастер Роверс, в 1946 році. Він тривав 3 дні, загальний час звучання становив 27 годин 20 хвилин.

Найдорожчий футбольний матч в історії коштував 5,5 мільярда євро Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2021 року між Манчестер Сіті та Челсі став найдорожчим футбольним матчем із будь-коли зіграних, загальна вартість якого склала 5,5 мільярда євро.

У цьому розділі нашого сайту ви знайдете все про футбол: останні новини, інтерв'ю з відомими гравцями та тренерами, результати матчів, прогнози аналітиків на значущі майбутні протистояння, текстові та відео важливих матчів онлайн, трансферні новини та інсайди, а також експертні оцінки всього, що відбувається в футбольному світі. А ще думки наших авторитетних авторів і купу цікавого з соцмереж зірок футболу та інсайдерів.

Наша редакція стежить за всіма подіями в режимі нон-стоп. Футбол сьогодні? З нами ви точно не пропустите найцікавіше!



Футбол – тримайте руку на пульсі футбольних подій



Результати з'являються на нашому сайті оперативно – вже за кілька хвилин після фінального свистка. Ми розповідаємо про все, що відбувається в українському футболі, а також стежимо за новинами з інших країн.

З нами ви будете щодня отримувати: