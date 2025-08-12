Біло-синіх відправилися у кваліфікацію Ліги Європи
Футбол – це спорт номер один! Якщо ви називаєте себе шанувальником спорту, то він, ймовірно, знаходиться в сфері ваших інтересів. Ця гра вже багато років завойовує серця вболівальників по всьому світі та дарує незабутні емоції.
Цей вид спорту збирає мільйони глядачів на стадіонах і біля екранів телевізорів, змушуючи проживати всі драматичні моменти з улюбленою командою. Сьогодні - це справжня релігія!
Ось декілька разючих фактів про футбол:
Футбол – найпопулярніший вид спорту у світі
Футбол є найпопулярнішим видом спорту в світі, за оцінками, він має 3,5 мільярда вболівальників по всій планеті.
Футбол винайшли у Китаї
Сьогодні неможливо уявити, що футбол зародився в Китаї близько 476 р. до н. е.
Першою грою, яку транслювали по телебаченню, був футбольний матч
Першою спортивною подією, яка в прямому ефірі транслювалася по телебаченню, був футбольний матч між Арсеналом і резервістами Арсеналу в 1937 році.
Найдовший футбольний матч в історії тривав 3 дні
Він був зіграний між двома командами з Англії, Стокпорт Каунті та Донкастер Роверс, в 1946 році. Він тривав 3 дні, загальний час звучання становив 27 годин 20 хвилин.
Найдорожчий футбольний матч в історії коштував 5,5 мільярда євро Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2021 року між Манчестер Сіті та Челсі став найдорожчим футбольним матчем із будь-коли зіграних, загальна вартість якого склала 5,5 мільярда євро.
