За день до открытия Олимпиады в Токио зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом
«Фестиваля не будет». В оргкомитете Игр-2020 приоткрыли завесу над церемонией открытия
Главной темой станет борьба с коронавирусом
22 июля 18:18
фото - Olympics
Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сеико Хашимото рассказал о церемонии открытия, которая состоится завтра, 23 апреля.
Функционер ранее заявил, что главной темой является «Движение вперед» как отсылка к борьбе с пандемией COVID-19, из-за которой Игры пришлось перенести. По словам Хашимото в комментарии Inside the Games, в ходе церемонии открытия также упомянут восстановление после землетрясения 2011 года на востоке Японии.
«Я ожидаю, что это будет включено в концепцию церемонии, но я не могу раскрыть содержание того, что мы собираемся показать.
Из-за ситуации пандемии мы хотели бы, чтобы как можно больше людей увидели состояние восстановления. Это не будет фестиваль. Думаю, что у нас будет серьезная церемония».
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