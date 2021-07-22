«Фестиваля не будет». В оргкомитете Игр-2020 приоткрыли завесу над церемонией открытия

Главной темой станет борьба с коронавирусом

фото - Olympics

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сеико Хашимото рассказал о церемонии открытия, которая состоится завтра, 23 апреля.

Функционер ранее заявил, что главной темой является «Движение вперед» как отсылка к борьбе с пандемией COVID-19, из-за которой Игры пришлось перенести. По словам Хашимото в комментарии Inside the Games, в ходе церемонии открытия также упомянут восстановление после землетрясения 2011 года на востоке Японии.

«Я ожидаю, что это будет включено в концепцию церемонии, но я не могу раскрыть содержание того, что мы собираемся показать. Из-за ситуации пандемии мы хотели бы, чтобы как можно больше людей увидели состояние восстановления. Это не будет фестиваль. Думаю, что у нас будет серьезная церемония».

Следите за церемонией открытия на сайте XSPORT, начиная с 14:00.