Церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Онлайн трансляция

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Фото: facebook.com/tokyo2020

" Начался парад участников Олимпийских игр. Традиционно начинает Греция.

" Олимпийские кольца создают из древесины с большой историей. Во время ОИ-1964 В Токио участники турнира привезли семена деревьев со своих страны. Кольца сделаны именно из тех деревьев. Очень символично и красиво.

" Также минутой молчания вспомнили жертв теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. 5 сентября палестинские террористы в Олимпийской деревне захватили в заложники 11 израильских спортсменов, которых они затем убили.

" Сейчас идет минута молчания по погибшим от коронавируса и очередное представление от организаторов.

" Звучит национальный гимн Японии.

" После представления императора Японии и главы МОК на стадионе появился флаг Японии, который несут к флагштоку.

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Сначала мы увидели историю о том как спортменам приходилось тренироваться отдельно из-за которонавирусных ограничений. А теперь зрителям с помощью танца показывают всю борьбу против COVID-19. Ожидаемо, именно коронавирус стал центральной темой церемонии открытия Игр-2020 в Токио.

" Все увидели невероятный салют. Начинается представление.

" Очень красиво.

" Начинаем!

" Очень жаль, но украинскому миксту не хватило 6 очков для прохода в 1/8 основной сетки Олимпийских игр.

" Еще один интересный политический случай произошел в дзюдо. Спортсмен из Алжира снялся, поскольку в его части соревновательной сетки был представитель Израиля и они могли встретиться. Отношения между странами напряженные, но решение алжирца правильное. Во-первых, он показал политическую позицию. Во-вторых, не проиграл израильтянину, который на 24 позиции выше него в рейтинге и был бы большим фаворитом в схватке.

" Начался день весело. Валуева возмутило, что Украина на сайте Олимпийских игр изображена с Крымом. Если честно, то Николаю пришло время понять, что он слаб в международном праве. Но этому боксеру не привыкать красть и называть что-то своим. Мы помним как у легендарного Эвандера Холифилда судьи нагло украли победу над русским гигантом.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Сегодня в текстовой онлайн трансляции мы вместе с вами будем следить за открытием главных соревнований последних пяти лет.

В пятницу, 23 июля, в столице Японии стартуют ХХХІІ летние Олимпийские игры. Соревнования продлятся вплоть до 8 августа.

В Токио будут соревноваться около 11 тысяч атлетов из 206 стран мира в 33 видах спорта. Будет разыграно 339 комплектов медалей.

Первые соревнования стартовали уже 21 июля, а накануне в бой вступили украинские спортсмены: лучницы выступили в квалификации, но остались недовольны своим результатом.

Сайт XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2020. Наш репортаж стартует в этой новости в 14:00 по киевскому времени.