IIHF разрешила огласить составы сборных на Пекин-2022 без расширенных списков
FIS проверила объекты Олимпийских игр в Пекине
В организации остались довольны организацией Игр-2022
20:19
В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) провели инспекцию объектов Олимпийских Игр-2022 в Пекине.
Представители FIS посетили спорткомплекс Kuyangshu Nordic Center, где пройдет турнир по лыжным гонкам, биатлону, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.
После проверки проверяющие пришли к выводу, что объекты соответствуют техническим требованиям FIS.
«Мы ожидали, что за три месяца до начала зимних Олимпийских игр-2022 все основные элементы будут готовы. Было впечатляюще увидеть работу и прогресс, которых на фоне пандемии достигли команды оргкомитета Пекина, города Чжанцзякоу и владельцев объекта.
Нам предоставили шанс посетить все объекты и согласовать детали, которые будут наиболее важны для обеспечения безопасных и хороших гонок».
Как сообщалось, ранее Австрийский суд приговорил к 5 месяцам условно эстонского лыжника.
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