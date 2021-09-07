Гутцайт – о результатах Олимпиады-2020: «Люди вообще не понимают. У нас каждый 8-й спортсмен с медалью»

Вадим Гутцайт / фото - Корреспондент

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился мнением о результатах Олимпийских игр в Токио. Политик уверен, что люди недооценивают достижения украинских атлетов.

Люди вообще не понимают – они не отличают, что такое ЦОП, ШВСМ и ДЮСШ, но говорят, что провал, министра менять. Вопросов нет, но дело не в должности министра – просто надо гордиться своими спортсменами и действительно им аплодировать.

А когда все плохо и плохо, все начинают жить и думать, что так и есть, – а не так уж все и плохо»