Олимпийская чемпионка в матче с сумасшедшим тай-брейком пробилась в четвертьфинал US Open
Гутцайт – о результатах Олимпиады-2020: «Люди вообще не понимают. У нас каждый 8-й спортсмен с медалью»
Министр молодежи и спорта возмутился реакцией общественности
07:58
Вадим Гутцайт / фото - Корреспондент
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился мнением о результатах Олимпийских игр в Токио. Политик уверен, что люди недооценивают достижения украинских атлетов.
«Вместо того чтобы приехать и нам аплодировала вся страна за 19 медалей, я стал ходить по каналам и оправдываться. Мне стыдно перед нашей сборной – поехали 153 спортсмена, и каждый 8-й был с медалью. И вы говорите, что это провал.
Люди вообще не понимают – они не отличают, что такое ЦОП, ШВСМ и ДЮСШ, но говорят, что провал, министра менять. Вопросов нет, но дело не в должности министра – просто надо гордиться своими спортсменами и действительно им аплодировать.
А когда все плохо и плохо, все начинают жить и думать, что так и есть, – а не так уж все и плохо»
Гутцайт ранее высказался о проблеме допинга в Украине.