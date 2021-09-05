Гутцайт: «Допинг – это проблема, у нас сейчас плохая кредитная история в мире в этом плане»

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о проблеме использования допинга украинскими спортсменами:

В штанге ни одного мужчины не было. При серьезном президенте федерации – Гереге. Значит, конкретная системная ошибка. Так что тренеры и федерации должны понимать ответственность. Если сейчас, не дай бог, выявят какие-то случаи, то нужно будет уже и увольнять тренеров, иначе мы никогда не поборем эту ситуацию.

Это проблема. У нас сейчас кредитная история в мире плохая».