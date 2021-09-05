Гутцайт назвал призовые украинских паралимпийцев за Токио-2020
Гутцайт: «Допинг – это проблема, у нас сейчас плохая кредитная история в мире в этом плане»
Министр молодежи и спорта – об использовании украинскими спортсменами запрещенных веществ
5 сентября 14:21
Фото: Facebook чиновника
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о проблеме использования допинга украинскими спортсменами:
«Бороться. Все тренеры, все федерации должны понимать ответственность. Не может быть такого, что в мужской штанге у нас ни один штангист не был представлен на Олимпиаде. Ни одного, а у девочек всего две, потому что перебор с допинг-пробами был у мужчин. Если перебор у мужчин, то уменьшается у женщин.
В штанге ни одного мужчины не было. При серьезном президенте федерации – Гереге. Значит, конкретная системная ошибка. Так что тренеры и федерации должны понимать ответственность. Если сейчас, не дай бог, выявят какие-то случаи, то нужно будет уже и увольнять тренеров, иначе мы никогда не поборем эту ситуацию.
Это проблема. У нас сейчас кредитная история в мире плохая».
Ранее Гутцайт назвал призовые украинских паралимпийцев.