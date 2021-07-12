Гутцайт: «Для украинских призеров Олимпийских игр будет денежное вознаграждение»
Гутцайт: «Отсутствие Верняева психологически отметилось на сборной по спортивной гимнастике. Над вопросом Барабанова работаем»
Министр молодежи и спорта Украины – о ситуации с дисквалификацией титулованных спортсменов
11:39
Вадим Гутцайт / Фото - FacebookМинистр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался относительно ситуации с олимпийским чемпионом Рио-2016, гимнастом Олегом Верняевым и призером II Европейских игр, боксером Евгением Барабановым, которые не примут участие в Олимпийских играх в Токио.
«Отсутствие Верняева психологически отметилось на сборной по спортивной гимнастике, потому что это лидер, который шел, я считаю, на победу. В команде им было бы лучше вместе выступать, но есть такая проблема, дальше посмотрим. Над вопросом Барабанова работаем. Есть проблемы, со временем будем смотреть. Поэтому на Олимпиаду едет 158 спортсменов без учета Барабанова».
Напомним, что Барабанова отстранили на 2 года от соревнований из-за допинга.
Что касается Верняева, то он в январе был временно отстранен от соревнований в связи с расследованием Международной федерации гимнастики. Информации о том, в связи с чем проводилось расследование, нет.
С полной заявкой сборной Украины на Олимпийские игры вы можете ознакомиться здесь.
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